{"_id":"59ae3a654f1c1b75078b45b9","slug":"rahul-shukla-why-worry","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092b\u093f\u0915\u094d\u0930 \u0915\u0940 \u0915\u094d\u092f\u093e \u092c\u093e\u0924 \u0939\u0948 ?","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kuch chahte kuch rahte thodi ulfate thodi uljhane,Ye jo sab tere pas hai fir fikr ki kya bat hai,Ik sukoon jo tere sath hai, ik bewajah ki bat hai, Ik haq hai tera ik kaafiro ki zaat hai,Ye sab to tere pas hai fir fikr ki kya bat hai.Tu sabr ki khaan hai, kadmo me tere zameen sar pr aasman hai,Duniya ki mujhe parwah nhi, pr mere liye tu do jahan hai,Na nikaah ki ummeed hai, Na shadi ki aas hai, sirf teri muskurahate registaan me barsat hai,Khatam to krdu har mushkile na koi aisi baat hai, teri aankho ne baandh rakha hai mujhe warna uski kya aukat hai, Ab tak sab kuch haar chuka, Na bachi koi aisi bat hai, Jo do pal tujhe sukoon se paau har daulat sath hai,Me hu mera wajood hai sirf bharose pr, hashr tak sath tere mera yakeen hai, Tu meri mohabbat meri chahton ka hisab hai, Me poora tere pas hu to fikr ki kya bat hai.Me har pal tere sath hu to fikr ki kya baat hai..-RAHUL SHUKLAहमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए