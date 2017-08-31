Har shakhs har lamhe ka hisab rakhta hai,
Mohabbat rakhe na rakhe pr ranjishe behisab rakhta hai,
Kasaiyon ki basti me qurabaniyon ka daur hai,
Zindagiyan to kam bachi hai ab wo mauton ka hisab rakhta hai,
Mere hisse ka intizar mere khuda kabhi usko de,
Wo besabr mere qatl ko hamesha khanjar ikhtiyar rakhta hai,
-Rahul shukla
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