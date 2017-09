{"_id":"59ad38304f1c1b15278b51df","slug":"rahul-shukla-border","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sarhad","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Hata do wo SARHADEN jo paida hui hai NAFRATON se,chalo aaj MOHABBATON ka ek PUL bnaya jaye.Chalo masjidon me namaaz padhi jaaye, Aur mandiron me ghanta bjaya jayeWo rahnuma hai rahguzar hai ya hai mera dushman,Chalo aaj use gale se lgaya jaye.Shayad aise hi kam hongi GALATFAIMIYAN Rishton ki,Chalo thoda khud roya jaye aur thoda unhe hansaya jaye.-Rahul shukla