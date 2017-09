{"_id":"59aaa0d54f1c1bf2278b4dce","slug":"neeraj-mishra-me-apna-sab-kuch-chood-aya-hu","type":"story","status":"publish","title_hn":"Me apna Sab kuch chood Aya hu","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Apna sab kuch, tera pass chhod aya hu,Vo tujh se aakhri barr milna bhana tha.Teri aankho mea apnea ansu chhod aya hu..Vo tujh sea ankhea milna bahana tha.Tera gasuoo mea apni ulljhan chhod aya hu...Vo tera gasuoo ko suljhana bahana tha..Ter thar-thratea lavo(hoto) par apni mushkurahat chhod aya hu..Vo tujh sea muskura kar milna bahana tha..Tera seenea mea apna dill dhdakta chhod aya hu..Vo tujh sea tera dill ke haalat puchna bahana tha..Tera hantho mea apni kismat ko chhod aya hu..Tujh sea hath milana bahana tha..Apnea allfajo ko tera kano mea gunjta chhod aya hu..Vo tujhea aakhri ghzal sunana bahana tha..Tera zism mea apni ruuh chhod aya hu..Vo tujhe glea sea lagna bahana tha..Mea apni sanso ko alvida to tera paas kehna chhata tha..Mea apni sans tera pass alvida keh du iska na -mera pass koi bahana tha..Apnea ghr ka darwaja khol kar dekh tera dar apni sanso ko mekhta chood aya hu.....Tera darvjea par kuch pal ko rukna bahana tha..Ab yea aankhea band to hea..Par -a- kar jara in aankho mea dekh ..Teri tasveer chura laya hu ..Tujhea mud kar dekhna bahana tha..- Neeraj Mishraहमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए