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Bharat beti

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Wahi veer desh ki wahi bani h palika.

Har kaam me daksh h is desh ki har balika.

Sita bhi h sati bhi h,sarkar bhi, h manikarnika.dhadhakti agni kund ki gauri yaha ki balika.

Jagi bhi thi jagengi bhi adhikaar ke liye.

Phool na hum sool h yahi jaighosh ho ab har nari ka.



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