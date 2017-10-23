Download App
आपका शहर Close
रचना भेजिए
Home ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Bharat beti
Bharat beti

मेरे अल्फाज़

Bharat beti

Lovely Singh

Lovely Singh

4 कविताएं

+
6 Views
Wahi veer desh ki wahi bani h palika.
Har kaam me daksh h is desh ki har balika.
Sita bhi h sati bhi h,sarkar bhi, h manikarnika.dhadhakti agni kund ki gauri yaha ki balika.
Jagi bhi thi jagengi bhi adhikaar ke liye.
Phool na hum sool h yahi jaighosh ho ab har nari ka.
 
Comments
पाठकों की चुनिंदा रचनाएं
सर्वाधिक पढ़े गए

हमारी पाठक शालिनी प्रिया सिन्हा की कविता 'जिंदगी'

Shalini Priya Sinha

Top

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

Other Properties:

© 2017-2018 Amar Ujala Publications Ltd.
Your Story has been saved!