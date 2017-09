{"_id":"59a9455f4f1c1b44738b4ac7","slug":"himanshu-raja-waqt-hun-guzar-gaya","type":"story","status":"publish","title_hn":"Waqt hun Guzar gaya","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Waqt hun Guzar gaya

Waqt yu guzar gaya shaam ke intezar main,

Raat ne dastak di khwabon ke bazar main.



Do ansoo bhi na aa sake meri aankh main,

aur samandar bah gaya in yadon ke sailab main.



Koi kehta hai ki gam do pal ke hote hain,

Jina to chaha main bhi,waqt ke daman main



- Himanshu Raja

