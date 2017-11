{"_id":"59f0b6394f1c1b0d698b7712","slug":"danish-ali-kuch-yadein-8943","type":"story","status":"publish","title_hn":"kuch yadein ","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

kuch yadein

khwab mere jhujhla gaya koi

so raha tha jaga koi

badi muskil bushi dil ki aag

aaj fir se laga koi

me tassubur karu kash tu mera hota

to meri jindgi me ujala-a-noor hota

