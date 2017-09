{"_id":"59ae2e254f1c1b70078b4599","slug":"anshhii-singh-love","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pyar Jo Tum Se Hai","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Ha Muje Pyar hai wo bi tum se hai....Jo kabi maine bhulaya nhi or tum ne kabi jana nhi....kya ye pyar kabi hua tha tume...ya sirf mera waham tha tuj par yakeen karna....khush the hum jab ye socha ki tum b hamri mohhabbat mai khoye huye ho hum jaise, tumhara haal b kuch kuch hai hum jaisa par ye kya agale hi pal tumne meri saari jhoothi kalpna k pankho ko thoad dia, bepankh kar dia muje...Par ha muje tum se pyar hai wo beintha ki hadd tak..wo pyar jo tum se haiha muje pyar hai wo b tum se hai......-Anshii