{"_id":"59a2458d4f1c1bf45a8b4a8d","slug":"aditi-jaiswal-kalaam-hai-wo","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0932\u093e\u092e \u0939\u0948 \u0935\u094b","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

कलाम है वो

Ek abhuj paheli tha wo,

Geet gungunata chala jata tha wo,

Uska jivan sagar ke us lahar jaisa tha,

Jo tsunami me bhi shaant rhta tha,

Mahaan tha wo, pr vinamra bhi tha

Garv ke saath, ghamand na tha

Is paridrishya me usne,

Mulk ke liye dekhe kayi sapne,

Kuch to usne pure kiye,

Kuch hm jaiso ke liye adhure reh gaye,

Is mulk ko asim shakti,

Dene sayad aaya tha wo.

Kya main use vaigyanik kahu

Ya fr ek saral insaan ?

Kya main use rashtrapati kahu

Ya fr desh ke prati samarpit insaan ?

Uski in khubiyon ne

Daal diya hai asmanjhas me mjhe,

Kaise niklu is soch se main

Ki wo hai kon ?

Fir sochti hu

Ki nischit roop se Kalam hai wo.

