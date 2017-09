{"_id":"59b42b294f1c1bec7f8b574d","slug":"abdul-moeed-bedard","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u0947\u0926\u0930\u094d\u0926","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Mere drd se kya drd kisi koSabko to intaqam ki padi haiMadhosh hokar to khud so rahe hainYahan kisi ki nid tak udi hai- Nawab Abdulहमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए