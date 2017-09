{"_id":"59b2b0174f1c1bf57f8b51e4","slug":"abdul-moeed-aaina-7748","type":"story","status":"publish","title_hn":"Aaina","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Tark rabta Krke jab kabhi aajmayaNa Jane q tu behisab yad aayaKayi chehre achcank SAR kham ho gyeJuth k tarikiyon me diya jab jalayaIljam ham pr aagya berukhi ka unseAaina hamne jab jab unko hai dikhayaWafa ke khatir ek Muddat safar me raheafsos ishq k Manjil pr khud Ko tanha payaSaad the bahut hi Apne doston ke saathGham ke waqt jinkaMaine saath nibhayaBadi shohrat hai dekho pure Sahar meBewafaai me kitna hai Naam kamayaWaqt me hai jumbish Gujar jayega moeedEk Mohabbat hi tune to hai gawanya- abdul moeed