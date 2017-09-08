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मेरे अल्फाज़

Aaina

  • abdul moeed
  • शनिवार, 9 सितंबर 2017
Tark rabta Krke jab kabhi aajmaya
Na Jane q tu behisab yad aaya

Kayi chehre achcank SAR kham ho gye
Juth k tarikiyon me diya jab jalaya

Iljam ham pr aagya berukhi ka unse
Aaina hamne jab jab unko hai dikhaya

Wafa ke khatir ek Muddat safar me rahe
afsos ishq k Manjil pr khud Ko tanha paya

Saad the bahut hi Apne doston ke saath
Gham ke waqt jinkaMaine saath nibhaya

Badi shohrat hai dekho pure Sahar me
Bewafaai me kitna hai Naam kamaya

Waqt me hai jumbish Gujar jayega moeed
Ek Mohabbat hi tune to hai gawanya

- abdul moeed

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abdul moeed
Contributed By : abdul moeed
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