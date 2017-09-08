Tark rabta Krke jab kabhi aajmaya
Na Jane q tu behisab yad aaya
Kayi chehre achcank SAR kham ho gye
Juth k tarikiyon me diya jab jalaya
Iljam ham pr aagya berukhi ka unse
Aaina hamne jab jab unko hai dikhaya
Wafa ke khatir ek Muddat safar me rahe
afsos ishq k Manjil pr khud Ko tanha paya
Saad the bahut hi Apne doston ke saath
Gham ke waqt jinkaMaine saath nibhaya
Badi shohrat hai dekho pure Sahar me
Bewafaai me kitna hai Naam kamaya
Waqt me hai jumbish Gujar jayega moeed
Ek Mohabbat hi tune to hai gawanya
- abdul moeed
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