सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशक संजय लील भंसाली की फिल्म पद्मावती के रिलीज पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बता दें इस फिल्म का क्षत्रिय समाज शुरू से ही विरोध कर रहा है।

याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंसर बोर्ड ने अभी तक पद्मावती को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है, यह एक स्वतंत्र निकाय है और इसलिए कोर्ट को उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।



फिल्म के विरोध में बीजेपी नेता और सांसद साक्षी महाराज ने भी बयान देते हुए कहा था कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



उन्होंने कहा था कि जिस तरह पद्मावती, महारानी, मां, हिंदू और किसानों का मजाक बनाया जा रहा है, सरकार और प्रशासन को पता होना चाहिए कि यह गलत हो रहा है और फिल्म पद्मावती को पूरी तरह बैन किया जाना चाहिए।

