There are other big Dalit leaders in India. He( #RamNathKovind) was leader of Dalit Morcha of BJP, so they have made him candidate: WB CM — ANI (@ANI_news) June 19, 2017

Opposition will meet on 22nd June, only then we can announce our decision: Mamata Banerjee #presidentialelection2017 #RamNathKovind — ANI (@ANI_news) June 19, 2017

As he is a Dalit we are positive on his name, but only if oppn doesn't announce a popular dalit name: Mayawati #RamNathKovind pic.twitter.com/QeRlVEz2FF — ANI (@ANI_news) June 19, 2017

We are also of the opinion that it would have been better if NDA had named some non political Dalit person as President nominee:Mayawati — ANI (@ANI_news) June 19, 2017

Matter of happiness for me personally. As far as support is concerned, can't say anything right now. it is too early to say: Nitish Kumar. pic.twitter.com/EmccQ2krPl — ANI (@ANI_news) June 19, 2017

He has done exemplary work (as Guv of Bihar), worked with impartiality, maintained an ideal relationship with the state govt: Nitish Kumar pic.twitter.com/NBVKLp1BLo — ANI (@ANI_news) June 19, 2017

Opposition ki baithak hogi,usme naam pe vichaar karenge,NDA ne naam announce kiya hai uspe bhi baat karenge: Sharad Yadav,JDU #RamnathKovind pic.twitter.com/NK6EdIpqut — ANI (@ANI_news) June 19, 2017

#RamNathKovind ji RSS ke Dalit sakha ke pramukh thay, wo ek rajneeti hua na. Ye seedhi seedhi rajneetik takrao hai: Sitaram Yechury, CPI(M) pic.twitter.com/UNccsWOUrV — ANI (@ANI_news) June 19, 2017

Opp parties are meeting on 22nd. Only once in history of independent India has the president of India been elected uncontested: S Yechury pic.twitter.com/Cx1TlbIB62 — ANI (@ANI_news) June 19, 2017

We are not going to comment on this decision yet, nothing to say: Ghulam Nabi Azad,Congress #RamNathKovind pic.twitter.com/61eZedb9ju — ANI (@ANI_news) June 19, 2017

रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भारत देश में और भी बड़े दलित नेता हैं। रानमाथ कोविंद को बीजेपी ने सिर्फ इसलिए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि वो बीजेपी दलित मोर्चे के नेता रहे हैं।ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी दलों के नेता 22 जून को मुलाकात करेंगे और फिर अपने फैसले के बारे में जानकारी देंगे।रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा कि वो दलित हैं, इसलिए हम उसने नाम पर सकारात्मक हैं। पर अगर विपक्ष किसी पॉपुलर दलित नेता के नाम की घोषणा करती है, तो हम उसका समर्थन करेंगे।मायावती ने ये भी कहा कि अगर एनडीए किसी गैर-राजनीतिक दलित व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती, तो ज्यादा बेहतर होता।बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्हें व्यक्तिगत तौर पर खुशी हो रही है, पर उम्मीदवारी के समर्थन के विषय पर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी।नीतीश कुमार ने कहा कि रामनाथ कोविंद ने बिहार का राज्यपाल रहते हुए बेहतरीन काम किया है। उन्होंने राज्य सरकार के साथ अच्छा संबंध बनाए रखा।इस मुद्दे पर जनता दल (युनाईटेड) के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने कहा कि विपक्षी दलों के बैठक में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा। साथ ही बैठक में एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के नाम पर भी चर्चा होगी।सीपीआई(एम) के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी पर केंद्र सरकारके साथ ही आरएसएस और बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया है। सीताराम येचुरी ने रामनाथ कोविंद की राष्ट्रपति की उम्मीदवारी पर कहा कि वो आरएसएस के दलित शाखा के प्रमुख रह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी का ये कदम साफतौर पर राजनीतिक ही है। उन्होंने तो इसे राजनीतिक टकराव तक करार दिया।सीताराम येचुरी ने कहा कि 22 जून को विपक्षी पार्टियों की बैठक होगी। वैसे भी देश के इतिहास में सिर्फ 1 बार ही निर्विरोधित तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है।विपक्षी दलों में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने कहा है कि अभी तक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर निर्णय नहीं लिया गया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो अभी इस मामले पर कोई कमेंट नहीं करेंगे।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार ने निर्णय करने के बाद सिर्फ नाम बताया। उसमें आम सहमति की गुंजाइश की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं?आजाद ने कहा कि बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री वैंकेया नायुडू जब बात करने आए थे, हमें उम्मीद थी कि अपने साथ वो कुछ नाम लाए होंगे, जिनपर चर्चा होगी। पर वैंकेया बिना किसी नाम के ही हमसे बातचीत करने आ गए। उन्होंने कहा था कि जब हम कुछ नामों पर निर्णय लेंगे, तो आपको बताएंगे। घोषणा से पहले हम आम सहमति बनाने के लिए कुछ नामों पर चर्चा करेंगे। पर सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। सरकार ने तो सिर्फ अपना निर्णय सुनाया है। ऐसे में आम सहमति की बात करना बेमानी होगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल 22 जून को बैठक करेंगे, जिसके बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा।