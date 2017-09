Karnataka: Protest at Town Hall in Bengaluru against killing of senior journalist #GauriLankesh pic.twitter.com/MrE0POZvBw — ANI (@ANI) September 6, 2017

The truth will never be silenced. Gauri Lankesh lives on in our hearts. My condolences &love to her family. The culprits have to be punished — Office of RG (@OfficeOfRG) September 5, 2017

Condemn killing of senior journalist Gauri Lankesh. Hope speedy investigation is conducted & justice delivered. Condolences to the family. — Smriti Z Irani (@smritiirani) September 6, 2017

Saddened by the murder of #GauriLankesh. India wasn't supposed to be a country where journalists are silenced by bullets. Her voice rings on — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 5, 2017

Strongly condemn the attack and assassination of #GauriLankesh . Her demise has left a void in the world of journalism pic.twitter.com/DXdJzkBsf9 — Sachin Pilot (@SachinPilot) September 5, 2017

Karnataka Government should hand over the case to CBI- D. V. Sadananda Gowda,Union Minister on #GauriLankesh pic.twitter.com/LnHccubP4n — ANI (@ANI) September 6, 2017

गौरी को तीन गोलियां लगीं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मकान परिसर में दीवार पर चार गोलियों के निशान मिले हैं। गौरी लंकेश की हत्या की राजनेताओं ने कड़ी निंदा की है। वहीं कुछ लोग इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बंगलूरू के टाउन हाल में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के विरोध में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शोक जताते हुए कहा कि सच कभी खामोश नहीं हो सकता, गौरी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी।वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी पत्राकार और लेखक गौरी लंकेश की मौत पर दुख व्यक्त किया है।गौरी की मौत पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि गौरी लंकेश की मौत का दुख है। भारत ऐसा देश नहीं बन सकता जहां पत्रकार की आवाज को गोलियों के बंद किया जाए। उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहेगी।केंद्रीय मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने काह कि कर्नाटक सरकार को गौरी लंकेश का केस सीबीआई को सौंप देना चाहिए।