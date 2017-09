Request CBI probe. We've seen Kalburgi issue that state investigated & with sadness I say they've not done anything: #GauriLankesh's brother pic.twitter.com/YaVVFzREZb — ANI (@ANI) September 6, 2017

She was an activist, she was doing her job, there were no threats as of now as far as we know: Indrajit Lankesh, #GauriLankesh's brother pic.twitter.com/zZa8h8mZBT — ANI (@ANI) September 6, 2017

She was shot in her chest. CCTV captured everything. Requested Police to open it in front of me & my mother-Indrajit #GauriLankesh's brother — ANI (@ANI) September 6, 2017

गौरी के भाई इंद्रजीत ने कहा कि राज्य सरकार ने इससे पहले सोशल एक्टिविस्ट कलबुर्गी की हत्या की जांच भी की थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो कुछ तफ्तीश पर नहीं पहुंच पाई थी।इंद्रजीत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गौरी एक एक्टिविस्ट थी, जो कि अपना काम कर रही थी। जहां तक हमें पता है कि किसी तरह की कोई धमकी उसको नहीं मिली थी।इंद्रजीत ने बंगलुरू पुलिस से मांग की है कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। गौरी को सीने में गोली मारी गई। हम चाहते हैं कि पुलिस सभी फुटेज को मुझे और मेरी मां के सामने खोले ताकि हम भी उसको देख सकें।