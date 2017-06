राजधानी दिल्ली में केंद्रीय वित्तमंत्री की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें जीएसटी लागू करने को लेकर कई बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी पर कहा कि 1 जुलाई से दिल्ली में जीएसटी लागू हो जाएगा। इस दौरान जेटली ने जीएसटी की दरों के बारे में भी बताया।

#GST on restaurants in these hotels will be at par with other air-conditioned restaurants (18%): FM Arun Jaitley pic.twitter.com/UbXluOozgD — ANI (@ANI_news) June 18, 2017

Govt will roll out #GST on July 1, next meeting of GST Council on June 30: #FM. — Press Trust of India (@PTI_News) June 18, 2017

The official launch of the #GST will take place on the midnight of 30th and 1st at a function in Delhi: FM Arun Jaitley. pic.twitter.com/LzLLMxQu47 — ANI (@ANI_news) June 18, 2017

State run lotteries will be taxed at 12% of the face value and state authorised lotteries at 28%: FM Arun Jaitley #GST pic.twitter.com/4qZceo2jHl — ANI (@ANI_news) June 18, 2017

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि एयरकंडीशंस रेस्टोरेंट पर जीएसटी की दरें 18 फीसदी होंगी।जेटली ने होटलों पर जीएसटी की दो दरों का ऐलान किया है। अरुण जेटली ने कहा कि जिन होटलों के कमरों का किराया 7500 तक है, उनपर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। 7500 रुपए से अधिक के बिल पर 28 फीसदी जीएसटी चुकाना पड़ेगा।वित्तमंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में 1 जुलाई से जीएसटी पूरी तरह से लागू हो जाएगी।अरुण जेटली ने लॉटरी को लेकर भी दो स्तरों पर जीएसटी की घोषणा की।