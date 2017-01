पदम श्री जैसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड से सम्मानित बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ओम पुरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 6 जनवरी की सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। वो 66 वर्ष के थे। ओम पुरी के इस आकस्मिक निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। मधुर भंडारकर से लेकर करण जौहर, अनुपम खेर जैसे सितारों ने ओम पुरी को याद किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

Sad to hear about the passing away of the very talented Om Puri, my co-actor in many films...heartfelt condolences to the family. #RIP — Akshay Kumar (@akshaykumar) January 6, 2017

Om Puri! You have left us all too early.. i am so so sorry..The fun the laughter the arguments so vividly etched in my mind..Will miss you — Azmi Shabana (@AzmiShabana) January 6, 2017

Shocked to know that the immensely talented actor #OmPuri passed away. Big loss to our film industry. RIP 🙏 — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) January 6, 2017