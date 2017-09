The perfect trip with the most amazing partner 😘 Love is in the air!!! ❤❤❤ pic.twitter.com/fN6BwarmFv — Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) September 1, 2017

@ParineetiChopra Can I guess?

I think this is a second Bollywood & Cricket link. :p

Great click by the way. https://t.co/vWh2LIvTwa — hardik pandya (@hardikpandya7) September 2, 2017

@hardikpandya7 Hahaha. Maybe. Maybe not. All I can say is that the clue is in the pic itself!!! — Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) September 2, 2017

For all those who are curious about the on going rumours. Here's the real story behind my new partner 😋😉 pic.twitter.com/QzmK5K4wI4 — Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) September 2, 2017

बता दें कि परिणीति चोपड़ा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक साइकिल की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया- 'सबसे शानदार पार्टनर के साथ परफेक्ट ट्रिप, प्यार हवा में में है)इस ट्वीट का जवाब टीम इंडिया के ऑलराउंडर ने किया, 'परिणीति क्या मैं अनुमान लगा सकता हूं? मेरे ख्याल से ये क्रिकेट और बॉलीवुड की दूसरी लिंक बनने वाली है। वैसे आपने अच्छी फोटो ली है।)परिणीति भी जवाब देने से नहीं चूकी और रिप्लाई में कहा, 'हाहाहा, हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। सुराग इसी तस्वीर में छिपा है।)हालांकि पंड्या के साथ अफेयर की चर्चा शुरू होने पर परिणीति चोपड़ा ने थोड़ी देर के बाद स्पष्ट किया कि जिस पार्टनर की चर्चा उन्होंने की थी वह श्याओमी के आने वाले फोन 5x की लॉन्चिंग के लिए है। वैसे आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या की भी गर्लफ्रेंड है।