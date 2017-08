What a shot! that massive from Gayle.



He is tearing apart the TKRs bowling#CPL17 #BiggestPartyInSport #SKPvJT pic.twitter.com/PHi5LOTiuj — CPL T20 (@CPL) August 24, 2017

गेल को अपना शतक पूरा करने के लिए आखिरी की तीन गेंदों पर दो बाउंड्री जमाने की जरुरत थी, लेकिन बीटन की गेंद पर शॉट खेलते समय अच्छे से टाइम नहीं कर सके और दीप मिडविकेट के फील्डर को आसन कैच थमाकर पवेलियन लौट गए।गेल की 93 रन की पारी टूर्नामेंट में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा। इसके साथ ही गेल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में शीर्ष पर पहुँच गए हैं। गेल की तूफानी पारी भी हालांकि अपनी टीम को जीत नहीं दिला सकी क्योंकि ब्रेंडन मैकुलम और ड्वेन ब्रावो ने डकवर्थ लुईस प्रक्रिया के आधार पर मिले संशोधित लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम 13 गेंदों में 8 छक्के जड़कर ट्रिनबागो नाइटराइडर्स को नाटकीय अंदाज में जीत दिलाई।