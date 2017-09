India started this series as favourites but to overwhelm the opposition 9-0 is quite staggering. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) September 6, 2017

Wonderful support performance by @im_manishpandey. Realised it was Kohli's chase and kept finding himself at the non-striker's end. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) September 6, 2017

Wrist spin and T20 cricket....this relationship is one for the keeps. Chahal-Kuldeep have turned the tide in India's favour #SLvIND — Aakash Chopra (@cricketaakash) September 6, 2017

Congratulations @BCCI Top notch in every way.Have been fantastic Ambassadors. Its been a treat having them on D field and especially off it. — Russel Arnold (@RusselArnold69) September 6, 2017

That's a complete sweep by India @BCCI winning the Test, ODI and T20 series vs Sri Lanka. Well done team 👏🏻👏🏻. Good work and consistency 👍🏻 — Anjum Chopra (@chopraanjum) September 6, 2017

(भारतीय टीम को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने विरोधी टीम को 9-0 के बड़े अंतर से हराया, बड़ी उपलब्धि)(मनीष पांडे ने गजब का समर्थन दिया, उन्होंने महसूस किया कि कोहली लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं तो खुद को नॉन स्ट्राइकर एंड पर बरकरार रखा)(रिस्ट स्पिन और टी20 क्रिकेट, यह रिश्ता ध्यान रखने योग्य है, चहल-कुलदीप ने भारत के पक्ष में लहर मोड़ दी है)(बीसीसीआई को सभी तरीकों में शीर्ष पर बने रहने की शुभकामनाएं, शानदार दूत हैं, मैदान और मैदान से बाहर खिलाड़ियों को देखना सुखद रहा)(भारत का पूर्ण स्वीप, टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट, वन-डे और टी20 सीरीज सब जीत लिया, शाबाश टीम)